Vianney assure, seul, un set plein d'émotions

Le public résolument francophone, réuni pour Vianney à la Rockhal vendredi soir, était composé de nombreux couples et familles avec enfants. Ces 4 800 spectateurs ont réservé un bon accueil à Foé qui assurait la première partie. Le jeune chanteur toulousain seul avec ses claviers interprétait des morceaux aux textes volontairement déprimants.

Le set de Vianney a débuté lui par les aventures d'un éléphant projetées sur grand écran, en référence à son titre «Jumbo». Primé aux Victoires de la musique, le jeune homme est la star montante de la chanson française. Il a évoqué son premier passage à la Rockhal où il avait joué dans la petite salle et jeté un œil au concert d'Eros Ramazzotti dans la grande.

Des morceaux tantôt lumineux et énergiques

Aujourd'hui, c'est lui qui joue dans la grande salle et il n'a aucun mal à occuper la scène tout seul, d'un pas élastique, la guitare en bandoulière. Le jeune Français enregistre des séquences de guitare au fur et à mesure de son spectacle pour donner du relief à ses compositions. Sa tenue est simplissime, chemise blanche et jeans, mais la scénographie est très joliment travaillée. Un jeu de luminaires en suspension évolue selon les ambiances. Le public lui adore. Et n'est pas avare en applaudissements.

Des fillettes qui connaissent toutes les paroles chantent en cœur, dans le public, des titres comme «Pas là», «Moi aimer toi» et «Je m'en vais». L'auteur-compositeur-interprète communique beaucoup, et avec humour, avec son public.

Le chanteur à texte et à voix, a alterné des morceaux tantôt lumineux et énergiques, tantôt doux-amers, toujours sentimentaux. Il a réussi vendredi le tour de force d'instaurer une ambiance chaleureuse et intimiste dans la grande salle. Au bout de plus d'une heure et demie de concert, les spectateurs en redemandaient encore.

(Séverine Goffin/L'essentiel)