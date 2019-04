Ariana Grande se prend un citron en plein concert

Ariana Grande aura décidément vécu un dernier dimanche bien mouvementé à Coachella. Choisie pour clôturer le célèbre festival californien, la chanteuse s'est (un peu) fait voler la vedette par Kanye West.

D'abord sélectionné comme tête d'affiche, l'excentrique rappeur avait claqué la porte du festival en raison de désaccords sur le plan logistique, avant de revenir par la fenêtre pour y interpréter son célèbre «Sunday Service», sorte de messe improvisée, lors du deuxième week-end.

Kanye West’s #SundayService at Coachella is the best thing I’ve ever seen pic.twitter.com/kG6zUyihE1 — Joel (@thehomiejoel) 21 avril 2019

Passe encore pour ce revirement inattendu qui a relégué au second plan le show d'Ariana Grande. Mais sa performance du soir a été marquée par un lancer de citron moins anodin qu'il n'y parait. Quelques heures avant la clôture, une information indiquant que la chanteuse de 25 ans a été payée deux fois plus que Beyoncé l'année passée a commencé à circuler sur le net.

Ariana "Ponytail" Grande was paid twice as much as Beyoncé for her #Coachella performance: https://t.co/SR4OFubSkh pic.twitter.com/ILrmehkblJ — The Root (@TheRoot) 19 avril 2019

Un fan de cette dernière a donc décidé de venger «Queen B» en jetant un citron sur Ariana. Pour rappel, le dernier album studio de Beyoncé s'appelle «Lemonade». Voilà pour le symbole. L'assaillant a d'ailleurs bien réussi son coup puisque le fruit a touché la jeune artiste, et ce malgré le très important dispositif de sécurité.

Cette dernière l'a joué pro en ne réagissant pas. Si elle n'a pas eu l'occasion de goûter l'offrande, la star de la pop devrait tout de même en garder un goût amer. Déjà car son spectacle, marqué par une apparition surprise de Justin Bieber, a été à la hauteur. Ensuite car l'information partagée s'est révélée fausse. Ariana Grande a en effet reçu le même montant que Beyoncé pour jouer à Coachella...

(th/L'essentiel)