Le prochain album d'Ed Sheeran ne sera pas pop

Ed Sheeran a marqué 2017 de son empreinte avec l'album «Divide». Ce disque a battu bon nombre de records de l'industrie musicale. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à ce que le Britannique de 26 ans produise un album dans la même veine pop que «Divide». «C'est dangereux d'avoir une carrière qui monte, qui monte, qui monte et qui monte. À un moment donné, ça va bien finir par redescendre», a-t-il commencé sur le podcast de George Ezra.

Ce point de vue a fait dire à Ed Sheeran qu'il ne fallait pas qu'il donne dans de la pop à l'avenir. «Parce que les gens s'attendent à ce que je fasse de la pop. Ils disent déjà «ce devra être encore plus fort que «Shape Of You» (NDLR: single à succès) et ça devra vendre davantage encore». Mais je peux contrôler ça en faisant un disque underground que j'aime vraiment. Mes fans seront heureux et se diront que peut-être je reviendrais à la pop qui a fait mon succès sur le disque d'après».

Dans cette optique, le rouquin a continué: «Si mon prochain album se vend à 500 000 copies (NDLR: contre près de cinq millions pour «Divide»), ce ne sera pas un échec. Parce que je savais qu'en ne faisant pas de pop je ne vendrais pas autant». Ed Sheeran est toutefois confiant qu'en allant dans ce sens, il va se mettre à dos son label, la major Warner Music. «Les maisons de disques détestent cette manière de faire. Elles veulent un immense album de pop, archipopulaire. Mais selon moi, c'est dangereux», a-t-il encore estimé.

(L'essentiel/fec)