Pour Ariana Grande «Mac Miller était un ange»

Quand les drames laissent place au succès. Après l'attentat lors de son concert à Manchester en 2017 et la perte de son ex Mac Miller, décédé d'une overdose en septembre dernier, Ariane Grande vit paradoxalement les plus belles heures de sa carrière sur le plan artistique. Son dernier album «Sweetener» a été salué par la critique, le single «thank u, next» a atteint la première place des charts . Cerise sur le gâteau, l'Américaine clôturera le célèbre festival Coachella en tête d'affiche, mi-avril.

Surfant sur cette vague de réussite, la jeune chanteuse vient de sortir son nouvel album, du même nom que le single, ce vendredi. L'occasion de la découvrir sous un nouveau visage avec notamment... des couplets rap. Fascinée par la culture hip-hop, la Floridienne se prend au jeu, en plus d'utiliser quelques samples bien connus des amateurs.

Côté paroles, son écriture est portée par les souffrances du passé. Forcément. L'attentat, les ruptures et la nostalgie de Mac Miller, à qui elle ne manque pas de rendre un hommage vibrant sur «thank u, next»: «J'aimerais dire merci à Malcolm. Car il était un ange».

(th/L'essentiel)