Ms Lauryn Hill est restée fidèle à sa légende

«Are You Ready, Luxembourg?», martelait Lauryn Hill en reprenant le classique des Fugees, «Ready Or Not», qui ponctuait son show, vendredi soir. Prêts, ses fans l'étaient. La star américaine, aussi. À 22h tapante, Lauryn Hill arrivait sur scène. Le public de la Rockhal ne s'en sortait pas si mal. D'autant que la diva était dans un bon soir, un bon «mood». Épaulée par cinq musiciens et trois choristes, pour la touche gospel et soul, la chanteuse lançait les célébrations.

«Vingt ans, vraiment?» interrogeait-elle, comme si la genèse de son album «The Miseducation of Lauryn Hill», dont sa tournée fêtait le 20e anniversaire, datait d'hier. Intemporelles, ses chansons passaient sans forcer l'épreuve du temps. «J'avais cet héritage soul et le son du rap de la rue dans les oreilles. Je voulais combiner les deux», expliquait-elle en introduisant «Ex-Factor», qui succédait à l'engagé «Forgive Them Father».

Avec ses musiciens, Lauryn Hill revisitait ses classiques. «Lost Ones» ou «Final Hour» renforçaient leur dimension hip-hop, éclipsant même leur facette mélodique. Les versions proposées étaient taillées pour le live, entre puissance et énergie. «Everything Is Everything» et le poignant «To Zion», hommage à son fils, étaient à l'honneur. «Doo Wop (That Thing)», puis «Killing Me Softly With His Song» et «Ready or Not» des Fugees concluaient en beauté 90 minutes d'un show généreux et sincère. Si sa réputation de diva la précède, Lauryn Hill n'en a pas pour autant perdu son talent en chemin.

(Cédric Botzung/L'essentiel)