Cardi B annule un concert pour raisons de sécurité

La police d'Indianapolis a confirmé sur le même réseau social que le spectacle était annulé à cause d'un «risque non identifié». «Il n'y pas de danger immédiat pour la sécurité du public, il n'y a pas d'incident. Une enquête est en cours», a-t-elle ajouté. «Je suis désolée pour aujourd'hui», a tweeté de son côté l'artiste originaire du Bronx, expliquant sur Instagram «ne jamais avoir été confrontée à une situation comme celle-ci auparavant».

Elle a également posté un communiqué du promoteur du spectacle précisant que le concert était décalé. Des fans mécontents ont déploré que le concert ait été annulé seulement «quelques minutes» avant son commencement, mais d'autres semblaient soulagés que leur sécurité soit ainsi prise en compte.

Cardi B a rencontré le succès durant l'été 2017. Depuis, trois de ses titres ont atteint le sommet des ventes de disques aux États-Unis, de même que son album, «Invasion Of Privacy». Elle est par ailleurs un soutien fervent du candidat à l'investiture démocrate, Bernie Sanders.

Dear Indiana people I’m so sorry for today .I will like to let you know I was at the venue I was even rehearsing a new move I been excited to do on my show. Unfortunately there was a security threat that is currently under investigation right now. My safety and your safety first. pic.twitter.com/4glELemzYY