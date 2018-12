«J’ai des musiciens qui me facilitent la vie»

«L’essentiel»: Dans quel état d’esprit étiez-vous durant la composition?

Charlie Winston



Dimanche, 20h30, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 42,90 euros.





Charlie Winston: L’état d’esprit était différent au moment au j’ai écrit et au moment où j’ai enregistré le disque. J’ai eu besoin de prendre du recul, ma famille et mon fils avaient besoin de moi. Cela m’a permis de mettre les choses en perspective. J’ai eu envie de faire un album différent, avec pas mal d’espoir.

Il y a des ambiances assez différentes sur le disque.

J’ai voulu mettre en avant une certaine vulnérabilité, ce qui ne signifie pas forcément être seul, mais le faire en groupe, avec mes musiciens. Je ne souhaitais pas faire mon album africain à la «Graceland», mais un disque inspiré des musiques du monde, des musiques africaines aux musiques indiennes.

Et vous avez travaillé avec plusieurs musiciens africains, dont Toumani Diabaté. Comment cela s’est-il passé?

C’était génial. Toumani est vraiment quelqu’un d’adorable, je voulais travailler avec lui depuis longtemps. Mathieu Chédid me l’a présenté, et ça s'est fait assez rapidement, à Paris. C’est un honneur pour moi, car j’écoute sa musique depuis plus de vingt ans.

Sur ce disque, des titres festifs cohabitent avec des ballades. Une volonté?

Je voulais arriver à ce contraste. Mais c’est ce que j’essaye de faire sur tous mes albums. J’aime les ambiances différentes, c’est naturel pour moi.

Vous avez connu un énorme succès avec «Hobo». Comment l’avez-vous géré?

Le monde de la pop m’a encerclé, je me suis adapté. Mais personne ne sait vraiment comment gérer cela. Et même dix ans après, on se dit encore «mais que s’est-il passé?». C’est un peu comme un «freak show», et vous êtes le monstre que tout le monde vient voir. L’ironie, c’est que je n’ai jamais voulu fonctionner en me mettant dans des cases, et on m’a mis dedans.

Comment s’annonce cette nouvelle tournée?

Très bien. J’ai hâte, ça va être super. J’ai d’excellents musiciens qui me facilitent la vie. Et je ne voulais pas que le disque soit contraignant à adapter sur scène.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)