La nouvelle superstar de la pop a 17 ans

15 millions de followers sur Instagram, 200 millions de streams sur Spotify, et un milliard de vues sur YouTube, le phénomène Billie Eilish a conquis le monde entier. À seulement 17 ans, la jeune Américaine s'est imposée comme la nouvelle figure de la pop, avec son registre emo aussi inspiré par le gothique que par le hip-hop des années 90. En termes de style en tout cas.

Sur le plan musical, son univers se révèle aussi sombre que dilettante sur son premier album événement «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», paru vendredi. Celle qui a cité Tyler the Creator et Lorde comme certaines de ses influences les plus prégnantes y relate ses expériences du passé, de ses échecs amoureux à son parcours pour le moins original.

Élevée dans le Los Angeles bohème par des parents qui ont préféré lui faire cours à la maison plutôt que de l'envoyer à l'école, la jeune artiste se destinait à une vie de chanteuse depuis son plus jeune âge. Son titre «Ocean Eye's» a été le fer de lance de sa carrière via Soundcloud. Trois ans plus tard, la jeune star investira la scène de Coachella, le samedi 13 avril. Que de chemin parcouru...

(th/L'essentiel)