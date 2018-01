Dita Von Teese s'acoquine avec Sébastien Tellier

La danseuse burlesque Dita Von Teese s'est lancé un nouveau défi pour 2018: devenir la reine de la musique voluptueuse. Aidée par les compositions de Sébastien Tellier («La Ritournelle», «L'amour et la violence», etc.), et après avoir dévoilé «Rendez-vous» fin 2017, Dita Von Teese a présenté il y a peu, le 2e single de son album «Bird of Prey», dans lequel elle inverse le pouvoir homme-femme.

Disponible mi-février, ce premier album qui porte le nom de son interprète représente pour l'artiste une sorte de saut dans le vide. «Je ne suis pas une chanteuse professionnelle, je ne suis pas très à l'aise avec ma voix. Cela me confère une certaine vulnérabilité qui contraste avec mon image de scène de femme confiante et glamour», expliquait-elle en novembre à Rolling Stone.



(L'essentiel)