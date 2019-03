L’essentiel: Votre premier album «Dancehall» est sorti en septembre. Comment gérez-vous le buzz autour de vous?

The Blaze: Nous essayons de garder les pieds sur terre, de rester un peu dans notre bulle. Nous restons concentrés sur ce que l’on veut faire, de l’image et de la musique.

Comment s’est déroulée la conception de l’album?

On a laissé les choses venir naturellement. On a pu enregistrer en studio à Paris, et en province. On s’est inspirés par différents univers.

La house et la pop cohabitent sur ce disque. Ce sont vos influences majeures?

On va chercher partout. On a écouté beaucoup de musique classique enfant, et ça peut aller du rap à la salsa en passant par le dub.

Sur votre album, les voix parviennent comme masquées. Vous ne vouliez pas qu’elles prennent trop de place?

On a utilisé un filtre pour le style, mais on ne s’en est rendu compte qu’après coup. C’est sûrement une façon de nous protéger, car nous ne sommes pas de grands chanteurs.

Chaque morceau offre une progression, comme un voyage. Cette notion est au cœur de votre musique.

Oui, complètement. C’est un album à vivre, une invitation au voyage. Nous avons la possibilité de raconter des histoires via la musique.

Avec le clip de «Territory», vous avez marqué les esprits. Était-ce une volonté?

C’est arrivé naturellement. L’un de nous a fait une école de cinéma, et l’autre de musique.

Comment concevez-vous vos clips?

Nous sommes très bien entourés, tant pour la musique que pour l’image. Nous nous laissons beaucoup de temps pour développer une idée, pour voir si elle tient debout. Par exemple, il nous a fallu sept mois pour «Territory». C’était très ambitieux. Mais parfois, le tournage peut être rapide, celui de «Virile» ne nous a pris qu’une demie-journée.

La tournée européenne va débuter. Quel est votre état d’esprit?

Toujours le même, nous voulons proposer en trois dimensions, cinéma, musique et live. Il y a ce plaisir de partager, l’échange, la célébration. Il y a à la fois du stress et de l’émotion.

Vous avez tourné en Amérique du nord l’an dernier. Comment cela s’est-il passé?

Très bien, nous avions joué à Coachella en avril puis nous avons tourné en octobre. C’était la première fois que nous nous produisions hors d’Europe. Nous avons eu un bel accueil.

Comment transposez-vous le disque sur scène?

Nous modifions un peu les versions, en allongeant et en mélangeant les tracks. Nous projetons des samples d’images sur deux énormes panneaux, mais sans que cela prenne le dessus sur la musique.

Le clip de «Queens»:

The Blaze Ce jeudi, 20h à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 33/36 euros.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)