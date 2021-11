Franz Ferdinand passera par la Rockhal

Le public luxembourgeois, après avoir été privé de concerts durant des mois, va pouvoir se régaler: après l'annonce des concerts de Kings of Leon (11 juin), Black Eyed Peas (15 juin) ou encore Imagine Dragons (16 juin), c'est un autre poids lourd qui s'annonce: Franz Ferdinand sera sur la scène de la Rockhal le 14 avril 2022, a indiqué la salle de concert vendredi. Les billets seront en vente à partir du 12 novembre prochain.

Le groupe écossais présentera son 6e album, un best of de 20 titres, «Hits to the Head», qui sortira le 11 mars prochain. Avec deux inédits dont «Billy Goodbye» - qui vient de sortir - et «Curious». Des titres qui permettront sans doute au groupe d'Alex Kapranos d'améliorer des stats déjà impressionnantes: plus de 10 millions d'albums vendus, 1,2 milliard de streams et 14 albums de platine.

Comment ont été choisis les 20 titres qui composent l'album? «C’est la même chose que d’écrire une setlist pour un festival: vous voulez jouer les titres que vous savez que les gens veulent entendre. […] Cela signifie des singles évidents, mais aussi des chansons qui ont une signification particulière aussi bien pour le groupe que pour le public, comme Outsiders», explique Alex Kapranos dans un communiqué de presse.

(mc/L'essentiel)