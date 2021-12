Bad Bunny reste le roi de Spotify

Spotify a fait ses comptes et délivré les classements de ce qu’ont plébiscité en masse ses 381 millions d’utilisateurs lors de ces douze derniers mois. Bad Bunny, en couverture du numéro de novembre 2021 d’«Allure», a été l’artiste le plus écouté de la plateforme. Ses titres ont généré un total de 9,1 milliards de streams. C’est la deuxième année de suite que le chanteur portoricain de 27 ans est numéro un. L’exploit est d’autant plus remarquable que Bad Bunny n’a pas sorti d’album en 2021.

Pour les singles, c’est «Drivers License» d’Olivia Rodrigo qui a le plus été demandé. Il a été joué 1,1 milliard de fois. À signaler que la chanteuse américaine de 18 ans, qui a révélé souffrir de sa célébrité, figure avec un second single, «Good 4 u», dans le Top 5 des morceaux les plus streamés.

Artistes les plus streamés: 1. Bad Bunny 2. Taylor Swift 3. BTS 4. Drake 5. Justin Bieber

Albums les plus streamés: 1. «SOUR» d’Olivia Rodrigo 2. «Future Nostalgia» de Dua Lipa 3. «Justice» de Justin Bieber 4. «=» d’Ed Sheeran 5. «Planet Her» de Doja Cat

Titres les plus streamés: 1. «Drivers License» d’Olivia Rodrigo 2. «Montero (Call Me By Your Name)» de Lil Nas X 3. «Stay» de The Kid Laroi & Justin Bieber 4. «Good 4 u» d’Olivia Rodrigo 5. «Levitating» de Dua Lipa & DaBaby

(L'essentiel/jde)