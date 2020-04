Regardez ses sets surprenants d'acid house

On ne compte plus les tubes radiophonique du prolifique DJ écossais. En revanche, on connaît moins Calvin Harris dans le registre qu'il propose durant ses live sur le Net. Sous le pseudo de Love Regenerator, avec lequel il a déjà sorti quatre EP, il donne dans de l'acid house ainsi que dans des sonorités qui fleurent bon les nineties.

A ce jour, l'homme a mis en ligne trois sets, à apprécier ci-dessous. Fait rigolo, il se produit devant un écran qui lui permet différentes incrustations, parfois assez drôles. Autre moment cocasse, lors du troisième set mis en ligne mardi 7 avril 2020: un pote l'a appelé au téléphone en plein direct. Calvin a arrêté de mixer, lui a répondu et lui a expliqué qu'il était en live. «Non, non, ne t'inquiète pas mec. Y'a pas de soucis», lui a-t-il dit le plus calmement du monde. Ce qui, naturellement, n'a pas manqué de bien faire marrer ses followers.

A ce jour, ses directs ont été vus par près de 700'00o personnes. Une gouttelette au milieu de l'océan quand on sait que les quatre clips les plus vus du DJ star totalisent sur YouTube près de six millards de vues.

(L'essentiel/fec)