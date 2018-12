Justin Timberlake a dû annuler ses concerts

Mauvaise nouvelle pour les fans américains du chanteur de 37 ans. Il ne montera pas sur scène pour les huit shows aux États-Unis qui étaient encore prévus jusqu'à la fin de l'année. C'est l'artiste lui-même qui en a fait l'annonce sur Instagram.

«Je suis sûr que vous aviez entendu parler que j'avais déjà dû reporter des dates à cause de lésions à mes cordes vocales. Elles sont en voie de guérison, mais elles ne sont pas encore totalement opérationnelles. Mes docteurs veulent que je continue à reposer ma voix. Ils m'ont demandé de m'abstenir de chanter jusqu'au mois prochain (NDLR: janvier 2019). Je veux revenir sur scène et je fais tout mon possible pour le faire le plus rapidement possible. Les dates seront réagendées», a écrit Justin Timberlake.

Logiquement, le chanteur devrait donc pouvoir reprendre sa tournée, le 4 janvier 2019, à Washington. Pour rappel, en octobre et novembre 2018, le mari de Jessica Biel avait déjà dû annuler plusieurs shows à cause de ce même problème aux cordes vocales.

(L'essentiel/fec)