La star montante du rap aurait tué ses deux «amis»

Le jeune rappeur YNW Melly a été arrêté pour l'assassinat de deux de ses associés, les rappeurs YNW Sakchaser and YNW Juvy. D'après la police, Jamell Demons, 19 ans, a tué par balles Anthony Williams & Christopher Thomas Jr. le 26 octobre dernier, à Fort Lauderdale, à une demi-heure de Miami. Un autre homme, Cortlen Henry, a également été inculpé.

D'après les enquêteurs, YNW Melly et son complice ont «planifié la scène de crime de manière à ce que cela ressemble à un "drive-by shooting"», un mode opératoire d'assassinat par coups de feu tirés d'un véhicule. Un scénario qui fait froid dans le dos sachant que le jeune MC a rendu hommage à ses deux «amis», le lendemain sur Facebook.

Accusé d'homicide volontaire, YNW Melly risque la prison à vie, voire la peine capitale. Un véritable coup d'arrêt pour sa carrière qui était en train de décoller, suite à la sortie de son premier album We All Shine», le 27 janvier dernier. Son dernier single «Mixed Personalities» en duo avec Kanye West figure ainsi dans le top 100 des titres les plus écoutés aux États-Unis.

They Took My Brothers From Me Over Jealousy I know y’all watching over me it’s #ynw4l @ynwsakchaser1 @ynwjuvy for...

(1/2) Jamell Demons, a.k.a. YNW Melly & Cortlen Henry have been arrested and charged with two counts of first degree murder. The victims, Anthony Williams & Christopher Thomas Jr., were killed on 10/26/2018. The investigation, supported by forensic evidence, has concluded that pic.twitter.com/ArzVCLRxjd