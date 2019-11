Carton en ressuscitant un tube des années 1990

Ça faisait un bail que le trio américain avait disparu des playlists les plus populaires. Il a fallu que The Black Eyed Peas s'associent avec J Balvin, superstar colombienne et 5e artiste le plus streamé du monde avec 54 millions d'auditeurs mensuels, pour que leur cote reparte à la hausse.

Deux semaines après sa sortie, le single «Ritmo», conçu sur un sample du mythique tube «The Rythm of the Night» de Corona sorti en 1993, est déjà parmi les 20 titres les plus écoutés de Suisse. Le clip a été vu 150 millions de fois. «J'ai voulu réinventer ce hit et lui donner une vibe minimale et futuriste avec une fusion afro et reggaeton», a dit will.i.am, membre de The Black Eyed Peas. J Balvin, lui, n'en revenait pas d'avoir été contacté par le trio: «Je suis un grand fan. Ils sont légendaires et c'est un honneur de les avoir rejoints pour ce morceau.»

Chartsinfrance.net rappelle que «Ritmo» est le 3e single latino que le trio a sorti cette année après «Mami» avec le groupe colombien Piso 21 et «eXplosion» avec la Brésilienne Anitta. De quoi augurer d'un changement de cap musical? Peut-être bien.

