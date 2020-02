Faute de spectateurs, Keen'V annule sa tournée

Clap de fin pour la tournée de Keen'V. La «Thérapie Tour» n'aura pas lieu. L'interprète de la «La vie du bon côté» a annoncé la nouvelle sur Instagram: «Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer que le Thérapie Tour n’aura malheureusement pas lieu. Vous n’avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plu», regrette-t-il.

Face à la caméra, la star a tenté de justifier l’échec, «c’est peut-être parce qu’au bout de la cinquième tournée en six ans à guichets fermés c’était trop ambitieux. C’était peut-être la tournée de trop», imagine-t-il.

Revenir plus fort

Toutes les dates ont été annulées sauf celle du 3 avril à Rouen, sa ville de naissance, où il compte bien rendre ce concert inoubliable. «Je suis content parce qu’on a préparé un beau show, explique-t-il. On va encore le changer, en faire quelque chose qui dure plus longtemps et faire une fête là-dessus».

Une déception qui reste en travers de la gorge pour le chanteur, qui a décidé de se retirer des réseaux sociaux pour «s'aérer la tête», «ma déception est déjà immense, et la vôtre va me faire encore plus de mal. Durant son annonce, Keen'V a tout de même tenu à rassurer ses fans, il n'arrête pas la chanson pour autant et souhaite revenir «plus fort» et «plus motivé avec un projet qui vous plaira plus». Ceux qui ont des places peuvent se faire rembourser à l'endroit où ils les ont achetées.

(L'essentiel)