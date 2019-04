Un chanteur filmé sur un tapis pendant 10 heures

En 2015, Shia LaBeouf s'était fait filmer en train de regarder ses propres films durant... trois jours. Une idée qui a fait un émule quatre ans plus tard. Inspiré par l'artiste touche-à-tout et en quête d'un joli coup de buzz pour la sortie de son nouvel album, le rappeur et chanteur Kevin Abstract a décidé de se se filmer devant la maison de son enfance au Texas, sur un tapis de course, durant 10 heures.

Une étrange performance baptisée «#THE1999», qui a eu le mérite de mettre la lumière sur la tête pensante du collectif phénomène Brockhampton. Après avoir trusté la première place des charts américains avec ce groupe hétérocycle composé de rappeurs, de chanteurs et d'artistes en tout genre, Kevin Abstract compte bien devenir le nouveau phénomène de la pop américaine en solo.

Créatif et plein d'idées, le jeune homme de 22 ans, qui n'a pas hésité à afficher son homosexualité dans un milieu encore réfractaire il y a quelque années, a sorti «ARIZONA BABY», vendredi dernier. Un album dévoilé au fur et à mesure depuis trois semaines, avec à chaque fois une série de titres ajoutés sur les plateformes de streaming.

Les 10 heures de livestream sont à découvrir ici (bonne chance):

