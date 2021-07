Le «rickrolling» lui vaut un milliard de vues

Rick Astley peut se vanter d’appartenir au cercle restreint des youtubeurs qui ont dépassé le milliard de vues. Il vient de franchir cette barre symbolique. Si le chanteur britannique a connu la gloire éphémère avec son tube Never Gonna Give You Up au milieu des années 80, il doit son succès aux trolls qui en ont fait l’un des mèmes les plus populaires de la Toile. En 1987, un farceur avait placé ce titre kitsch à la place de la bande-annonce promise pour le jeu «GTA IV». Depuis cette pratique du «rickrolling» a fait école sous les formes les plus diverses. Rick Astley aurait pu atteindre cette marque encore plus tôt, mais il avait été victime d’un bannissement temporaire.

Interrogé par le magazine Rollingstone il y a quelques années. Rick Astley s’était montré beau joueur sur une pratique qui le ringarde. «Si on avait retouché le clip et m’avait fait passer pour stupide - je veux dire que j’ai déjà l’air assez stupide dans cette vidéo - si cela avait été méchamment, alors je serais probablement un peu énervé, mais ce n’est pas le cas. On choisit cette vidéo parce que c’est une vidéo ringarde des années 80». Le chanteur avait fini par même se prendre au jeu de son nouveau personnage.

(L'essentiel/laf)