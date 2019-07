Il s'éclate sur son fauteuil au milieu des festivaliers

La plus belle image de ce festival ❤️#lesardentes pic.twitter.com/NFnCLIuvml — vallllllll (@Vaalentin_VDH) 8 juillet 2019

Un beau moment de plénitude s'est produit à Liège, dimanche en Belgique, lors du festival «Les Ardentes». Alors que le rappeur américain Rick Ross mettait le feu à la grande scène «Le Parc», Valentin a sorti son smartphone pour immortaliser un instant rare que l'on aimerait voir plus souvent lors des concerts et autres soirées. Sur cette très courte séquence de treize secondes, on y voit en effet une personne à mobilité réduite s'éclater sur du gros son, entourée de festivaliers déchaînés qui ne manquent pas de lui faire une jolie place.

«C'est pour moi la plus belle image de ce festival», a ajouté en légende de cette vidéo, Valentin. En 48 heures sur son compte Twitter, la vidéo a été vue plus de 151 000 fois, mais le jeune Bruxellois se défend d'avoir voulu faire un quelconque buzz. «Je tiens à préciser que je ne veux pas me faire du buzz sous son moment de gloire. J’ai voulu montrer que les festivals sont des événements qui rassemblent tout le monde dans le but de s’amuser pleinement», a souligné Valentin en commentaire. «Ayant parcouru mes études avec des personnes handicapées, ce moment m’a fort touché. Je me devais de le transmettre, force à lui! Quant a ceux qui se moquent, la roue tourne».

(fl/L'essentiel)