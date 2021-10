La toile s'emballe sur un retour de Kendrick Lamar

Kendrick Lamar va-t-il sortir de son «silence» musical et dévoiler un nouveau projet ce vendredi? La rumeur enfle, après que de nombreux «insiders» aient laissé courir le bruit d'une possible sortie surprise, neuf ans jour pour jour après la parution de son premier album officiel «Good Kid, M.A.A.D City». Il n'en fallait pas plus que pour que les fans du rappeur récompensé d'un «Pulitzer» en 2018 s'enflamment sur les réseaux sociaux.

Rumors of Kendrick Lamar’s new album dropping tomorrow have begun circulating



Multiple new song snippets have leaked over the last 24 hours and K-Dot’s Spotify profile photo was updated (it has since changed back)



Tomorrow is also the ninth anniversary of Good Kid m.A.A.d City