L'Italie gagne l'Eurovision devant France et Suisse

L'Italie, qui caracolait en tête des favoris, a remporté le concours musical Eurovision 2021, devant la France et la Suisse, grâce à la performance puissante des rockeurs du groupe Måneskin. L'Eurovision était de retour devant un public restreint après avoir été annulé pour la première fois de son histoire l'an dernier à cause de la pandémie.

Ce samedi soir, à Rotterdam, la Suisse a remporté le vote du jury, devant la France. Mais le vote populaire a offert un triomphe à l'Italie, qui est arrivée très nettement en tête auprès du public. Le groupe Måneskin, composé d'une fille et de trois garçons, nés avec le siècle et biberonnés aux rifs saturés du rock, professe de faire du neuf avec du vieux. C'est la troisième victoire de l'Italie dans ce concours d'ordinaire peu prisé des artistes revendiquant les influences des rock bands aux origines.

The winner of the #Eurovision Song Contest 2021 is...ITALY! ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/Xv2AAotm1h — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Måneskin signifie «Clair de lune» en danois, langue maternelle de la bassiste du groupe, Victoria De Angelis. Le titre qu'ils présentaient au concours de l'Eurovision, «Zitti e buoni», leur a permis de remporter en 2021 le grand prix de la 71e édition du festival de la chanson de San Remo. Entre Noir Désir, Nirvana et Placebo, la formation aux influences pop, reggae et funk a été fondée en 2016 à Rome par De Angelis, Damiano David (chant), Thomas Raggi (guitare) et Ethan Torchio (batterie), alors tous encore adolescents.

«Notre groupe est une translation de la musique du passé dans la modernité. Il y a tant de groupes, mais peu qui restent. Comme inspirations esthétiques, nous avons à l'esprit les Rolling Stones, les Doors», confiait en 2017 Damiano David au magazine Diva e Donna. Ils accèdent à la notoriété en participant en 2017 à l'émission X Factor avec un titre inédit, «Chosen», qui leur permet de signer leur premier contrat professionnel avec Sony. L'EP homonyme est double disque de platine.

Fidèle à la tradition, l'édition 2021 comportait aussi son lot de chansons détonnantes interprétées par des personnages extravagants, des artistes représentant une minorité ou désireux de transmettre un message au public. La chanson chypriote racontait l'histoire d'une femme tombant amoureuse du diable, tandis que le titre féministe de la chanteuse russe d'origine tadjike Manija a été fustigé par des conservateurs en Russie.

On relèvera aussi la performance du Royaume-Uni, qui a décroché 0 point auprès du jury, et 0 point du public.

l'Europe fait payer le Brexit aux Anglais #Eurovision pic.twitter.com/hgbN1a15WL — Diego Perret (@diegoperret86) May 22, 2021

