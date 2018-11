Arrivée 2h30 en retard, Lauryn Hill s'est fait huer

Plus de 2h30 de retard, des huées à son arrivée sur scène et en conclusion un micro coupé avant même d'avoir pu terminer sa dernière chanson: Lauryn Hill s'est attiré les foudres de ses milliers de fans, mardi soir, à Bercy, à Paris. La frustration des spectateurs face à cette prestation écourtée a été largement relayée sur les réseaux sociaux à la sortie du concert, alors que l'ex-membre des Fugees est attendue le 14 décembre, à la Rockhal.

La chanteuse américaine de 43 ans célèbre actuellement sur scène le 20e anniversaire de son album «The Miseducation of Lauryn Hill». Annoncée sur scène pour 20h, elle a fait patienter ses fans pendant plus de 2h30, suscitant une impatience grandissante malgré les tentatives, largement huées et ponctuées de soucis techniques, d'humoristes et de DJ pour meubler en attendant la star de la soirée. L'humoriste Fary, venu tenter d'adoucir l'attente, s'est ainsi fait rabrouer par les spectateurs.

Des excuses

Des huées encore ont accueilli Lauryn Hill, quand elle est enfin apparue vers 22h30. Des sifflets qu'elle a toutefois fait taire en revisitant ses plus grands tubes. Las! Elles allaient revenir de plus belle moins d'une heure plus tard quand, avant même la dernière chanson du concert, le micro était coupé, laissant la chanteuse sans voix. Les spectateurs étaient alors invités à sortir, l'occasion pour certains d'entre eux de déverser leur colère sur les réseaux sociaux: «N'y allez pas demain!», tonnaient certains, alors que la chanteuse donnera un autre concert, mercredi, dans la même salle.

La chanteuse a publié dans la nuit un message d'excuses sur Twitter, à l'attention des spectateurs de Paris et de Bruxelles, qui avaient formulé les mêmes griefs. Elle a tenté de justifier sa prestation controversée par des défis logistiques d'amener son spectacle en Europe. Elle a aussi évoqué le décalage horaire et «le couvre-feu», qui l'aurait obligé à arrêter son concert à une certaine heure. Espérons que les soucis soient réglés pour la date luxembourgeoise!

Après 2:30 de retard et 45 min de chanson plus un micro en panne Lauryn Hill se barre sans dire au revoir #LaurynHill pic.twitter.com/QXcSzrvng5 — MamaG (@Minaelah) 20 novembre 2018

Okay donc #LaurynHill part après 32 mn de concert... pic.twitter.com/4alIQuIyqc — Lustyuki (@lustyuki) 20 novembre 2018

22h30 toujours pas de #laurynhill les spectateurs quittent @AccorH_Arena par dizaine. Comment ça se passe pour le remboursement des gens dont le dernier train pour la banlieue est à 23h et qui ont payé pour rien ? — Ahahah (@Voila_voila92) 20 novembre 2018

(L'essentiel/afp)