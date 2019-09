Billie Eilish se blesse durant son concert

Dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut découvrir Billie Eilish s'effondrer et se tordre de douleur durant son concert milanais, sous les yeux inquiets de ses musiciens et de son entourage.

Après avoir été soignée à la cheville droite en dehors de la scène, l'Américaine est revenue pour continuer son show, en grande partie assise sur une chaise. Billie Eilish, auteure du tube «Bad Guy», n'a pas communiqué sur la gravité de sa blessure. Le concert de Billie Eilish du 3 septembre 2019 à Madrid en Espagne, n'a en tout cas pas été annulé.

(L'essentiel/jde)