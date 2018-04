La folie Macklemore a envahi la Rockhal

S'il a connu des difficultés à être reconnu par ses pairs, lui-même n'assumant pas son triomphe aux Grammy Awards 2014, Macklemore n'a désormais plus grand chose à prouver. En réalité, il ne boxe pas dans la même catégorie que la plupart des rappeurs. Car l'artiste de Seattle offre un rap qui flirte largement avec la pop, une recette gagnante illustrée par des refrains chantés, souvent par des invités vocaux.

Après deux passages au Grand Duché, au RAF en 2013 puis à la Rockhal en 2016, Macklemore y faisait son grand retour, dans le cadre du "Gemini Tour". Mais l'artiste de 34 ans débarquait épaulé par un DJ, un batteur et une section cuivres, ouvrant le bal avec le conquérant "Ain't Gonna Die Tonight". Il se mettait d'emblée le public dans la poche, entre anecdotes drôles et ode à la paternité. Sans oublier de soutenir un discours de tolérance, fidèle à sa réputation.

Le nouvel album de Macklemore, "Gemini", était à l'honneur, avec "Firebreather", ou encore "Good Old Days" et "Glorious" en rappel. L'Américain démontrait tout son talent de rappeur sur la bombe club "Willy Wonka". Les fans exultaient sur les mega hits "Thrift Shop" et "Can't Hold Us", et dansaient sur les déjantés "And We Danced" et "Dance Off", où deux membres du public grimpaient sur scène pour s'affronter en battle. Véritable superstar, charismatique et humain, Macklemore offrait un show XXL, à des fans qui nageaient en plein bonheur.

(Cédric Botzung/L'essentiel)