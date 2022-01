The Weeknd, sur les traces de Michael Jackson

Supplanter «After Hours», sommet de pop nocturne et mélancolique, semblait un défi insensé. Moins de deux ans après la sortie du blockbuster pop porté par le hit «Blinding Lights», The Weeknd a tenté ce pari fou: éclairer les cœurs au milieu de la pandémie et poursuivre son ascension au rang des artistes phares du XXIe siècle.

Sorti ce vendredi, «Dawn FM», le nouvel album de la pop-star originaire de Toronto, évite le piège de «l'album d'après» en poursuivant avec cohérence la voie 80's entamée sur le précédent projet en termes de sonorité, tout en modifiant la narration. Le chaos d'une extase trop prononcée et d'un visage tuméfié au milieu des lumières de Las Vegas laisse place à un Abel Tesfaye vieilli et à un récit serein évoquant l'au-delà. L'acteur Jim Carrey alias «The Mask», voisin du chanteur à Los Angeles, y fait notamment des apparitions remarquées.

Les tumultes amoureux y sont (toujours) nombreux («Out Of Time», «Don't Break y Heart»), mais les instants de légèreté regorgent également, à l'image de «Here We Go... Again», ballade triomphante en duo avec Tyler, The Creator, qui aurait eu toute sa place sur le dernier projet de ce dernier.

Rempli de tubes en puissance, «Dawn FM» s'impose aussi comme l'album de The Weeknd le plus salué par la critique. Deux jours après sa sortie, le projet bénéficie d'un retour dithyrambique de la presse musicale à l'image de The Guardian qui lui attribue la note maximale de cinq étoiles: «Un superbe recueil de prouesses pop» portant la signature «d'un des meilleurs de tous les temps», résume le journaliste.

Rolling Stone apprécie pour sa part «l'accessibilité» d'un album «rafraîchissant mais moins ruminant et décadent» que les précédents, tandis que The Telegraph souligne «des signes de maturité émotionnelle» pour ce qui constitue «son album le plus ambitieux». La palme des congratulations revenant à ses paires. Le célèbre producteur Timbaland n'a ainsi pas hésité à comparer «Dawn FM» au classique «Thriller» de Michael Jackson. Une comparaison qui devrait ravir le Canadien, qui n'a jamais caché sa volonté de mimétisme avec le défunt roi de la pop...

