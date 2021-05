Olivia Rodrigo se livre de façon intime

La chanteuse californienne Olivia Rodrigo est le phénomène pop de ce début 2021. Son single «Good 4 U», paru le 14 mai, figure dans le top des tendances sur YouTube. Sorti en janvier, son titre «Drivers License» a explosé un grand nombre de records sur les principales plateformes de streaming. C’est donc logiquement que son premier album, «Sour», disponible dès le vendredi 21 mai, est très attendu.

Cette galette pourrait en étonner plus d’un, c’est ce qu’a laissé entendre Olivia Rodrigo à NME. «J’espère que les gens seront surpris. Je ne voulais pas d’un disque qui résonne en entier comme «Drivers License». Cela ne m’aurait procuré aucun plaisir, ni probablement non plus au public», a averti l’ex-actrice star de Disney Channel. Sans donner trop de détails, elle a glissé qu’elle ­adorait «la musique pop, grunge, country et folk» et qu’il y aurait «de petites influences de tous ces genres» dans son album.

Concernant les thèmes évoqués dans ses chansons, l’Américaine de 18 ans a expliqué, avec humour, qu’ils étaient très personnels. «Jusqu’alors, j’exposais mes traumatismes et mon sentiment d’insécurité seulement à mon chauffeur Uber. L’idée que les gens me découvrent de manière aussi intime me terrifie.» Par ailleurs, Olivia Rodrigo a assuré que Taylor Swift était son modèle. «La façon dont elle se soucie de sa carrière et gère sa vie m’inspire énormément», a-t-elle confié.

(L'essentiel/jde)