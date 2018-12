Nos meilleurs albums de l'année 2018

Hip-Hop Encore une année faste

1. Travis Scott - Astroworld

Véritable bête de scène, le boyfriend de Kylie Jenner signe son album le plus abouti , grâce notamment à un casting XXL. Au sommet des charts, cinq mois après sa sortie!

2. Pusha T - Daytona

En plus de signer «l'album rap de l'année» d'après lui, Pusha T a ridiculisé Drake et signé l'une des pochettes les plus controversées de 2018.

3. Cardi B - Invasion of Privacy

La nouvelle reine du hip-hop a battu tous les records en 2018, jusqu'à reléguer Nicki Minaj au rôle de simple figurante dans le paysage...

4. Jay Rock - Redemption

Impossible de ne pas faire figurer un artiste de TDE, le label de Kendrick Lamar dans un tel classement. Cette année, la star, c'est Jay Rock.

5. Vince Staples - FM!

Véritable phénomène critique, prisé pour sa créativité, le rappeur californien poursuit sur sa lancée avec une ode à Los Angeles. Court mais intense, divertissant mais intelligent.

Pop/R'nB Les femmes au pouvoir

1. Kali Uchis - Isolation

Des airs d'Amy Winehouse, un talent et une versatilité unique, la Colombienne a fait sensation avec un album qui a marqué les esprits.

2. Jorja Smith - Los & Found

Un style, une voix et une élégance so british. La nouvelle reine de la soul a 21 ans. Elle s'appelle Jorja Smith.

3. Tirzah - Devotion

Autre symbole d'une scène britannique en ébullition, Tirzah est la révélation de l'année.

4. Ariana Grande - Sweetener

Passée par de nombreux drames, de l'attentat de Manchester en 2017 à la mort de son ex, Mac Miller, cette année, Ariana Grande a réalisé le meilleur album de sa carrière

5. The Weeknd - My Dear Melancholy

Ses larmes à Coachella ont fait frémir les fans. À l'image de ce (court) projet rempli d'émotion et centré sur le spleen amoureux de la star canadienne.

Indie/Rock Le retour des cadors

1. Beach House - 7

Brillant, mélancolique, esthétique de bout en bout. Beach House a sorti l'un des plus grands albums de cette année.

2. MGMT - Little Dark Age

Le groupe de Brooklyn se la joue 80's pour un retour marquant et réussi.

3. Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel + Casino

Les Britanniques font office de poids lourd dans le rock actuel. Après six années d'absence, leur retour en a déconcerté certains... et permis de conquérir de nouveaux fans.

4. Suede - The Blue Hour

Le huitième album de groupe anglais s'est révélé comme une belle surprise de la rentrée de septembre.

5. Idles - Joy ass Act of Resistance

Les rockeurs de Bristol se sont offert un retour aussi explosif que convaincant.

(th/cb/L'essentiel)