Damon Albarn a offert un voyage hors du temps

C'est dans la pénombre que Damon Albarn et ses musiciens nous accueillaient sur le titre donnant le nom à son deuxième opus solo, le plus personnel, «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows». Sur disque et plus encore sur scène, le disque se vit comme une expérience, à travers laquelle il ne faut surtout pas hésiter à se laisser porter. Car si le Britannique a interprété l'intégralité de son album dans l'ordre, il l'a enrichi de longues plages instrumentales, aériennes et expérimentales, revisitant ses propres thèmes.

Épaulé par l'ex guitariste de The Verve Simon Tong, le bassiste Seye Adelekan, le clavieriste Mike Smith, le batteur Seb Rochford et le quatuor à cordes Demon Strings, Damon Albarn ne quittait quasiment pas son piano, habité par sa musique, la plus contemplative qu'il ait composée, à l'image de la chanson «The Cormorant». La mélancolie y est omniprésente (le gorillesque «Royal Morning Blue»), bien que le Londonien ne s'y enferme jamais, distillant souvent quelques notes d'insouciance et une touche d'espoir.

Du Mali à l'Islande, qui l'a inspiré dans la composition de son dernier album, en passant par son groupe virtuel et ludique Gorillaz ou son supergroupe The Good, The Bad and the Queen, Damon Albarn a rapidement su mettre de côté une casquette de star qui l'a vite blasé, pour se positionner en observateur et en passeur musical, avec une humilité et une sincérité admirable et une inspiration sans bornes. Samedi, le Britannique a offert à ses fans un moment hors du temps, à l'image du titre «Out of Time», peut-être la plus belle chanson qu'il ait jamais composée, interprétée à la fin du rappel.

(L'essentiel/ Cédric Botzung)