Quand France Gall faisait triompher le Luxembourg

France Gall est morte. La chanteuse française est décédée dimanche à 70 ans des suites d'un cancer. Son hospitalisation avait été annoncée le 27 décembre par sa chargée de communication qui voulait faire «respecter sa vie à la mesure de sa discrétion et de sa pudeur».

Née à Paris en 1947, la Française a connu plusieurs périodes. Sa carrière avait en effet joliment rebondi après sa rencontre, et son mariage en 1976, avec Michel Berger. L'auteur-compositeur avait su ressusciter un talent tombé dans l'oubli à la fin des années 1960. France Gall retrouve le succès avec des titres comme «Évidemment», «Calypso», «Il jouait du piano debout», «Ella elle l'a» ou encore «Cézanne peint».

Mais si France Gall est restée dans les mémoires au Luxembourg, c'est surtout pour le triomphe de 1965 à Naples. Déjà vainqueur du concours Eurovision de la chanson en 1961 avec «Nous les amoureux», de Jean-Claude Pascal, le Grand-Duché décide de se tourner une nouvelle fois vers la France pour retrouver le sommet.

Succès mondial

Le Luxembourg fait appel à un duo de choc: Serge Gainsbourg à la musique et aux paroles, France Gall au chant. Le couple avait déjà atteint la tête des hit-parades en 1964 avec «N'écoute pas les idoles». Cette fois, Gainsbourg lui compose un titre entraînant et enjoué, «Poupée de cire, poupée de son». Un véritable triomphe au soir du concours, mais rien n'était gagné d'avance. Pendant les répétitions, Serge Gainsbourg est hué par les musiciens de l'orchestre de la Rai et menace de retirer la chanson du concours.

Malgré tout, France Gall interprète son titre et remporte ce soir-là l'Eurovision pour le compte du Luxembourg, deuxième victoire (sur quatre au total jusqu'ici) pour le Grand-Duché. La légende veut que la chanteuse se soit fait plaquée au téléphone par son petit ami de l'époque, Claude François, entre son passage et le résultat du concours. Le succès a tout de même continué, «Poupée de cire, poupée de son» étant un carton énorme du Japon à l'Allemagne, en passant par la France, l'Italie et, bien sûr, le Luxembourg.

La victoire en 1965 à L'Eurovision



La collaboration avec Gainsbourg a continué, avec notamment les mythiques «Sucettes à l'anis»:



Elle a ensuite rencontré Michel Berger, qui lui a aussi composé quelques jolis tubes:

(JW/L'essentiel)