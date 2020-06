Les Congés seront bien annulés cette année

Que les mélomanes en manque de concerts se rassurent, le rendez-vous annuel estival des Rotondes a été confirmé mardi matin, à l'occasion du lancement du nouveau site Internet de la salle de Bonnevoie. Les «Congés Annulés» se dérouleront cette année du 1er au 23 août, avec plus d'une douzaine de concerts à l'affiche, du mercredi au samedi.

Crise sanitaire mondiale oblige, la programmation sera adaptée et largement locale, avec la crème des scènes indie et électro luxembourgeoises: Bartleby Delicate, No Metal In This Battle, Klein, Napoleon Gold, Sun Glitters, Mutiny On The Bounty, Edsun, Aamar ou encore le crew De Läbbel. Les Belges Glass Museum ou les Suisses One Sentence, Supervisor complèteront l'affiche.

Par ailleurs, les Congés s'associent cette année au Rocklab pour des projections de documentaires musicaux chaque dimanche soir. Enfin, le festival organise cette année un Vide-disque/Merch-O-Rama, une «foire aux disques mais entre particuliers, amateurs de vinyles, CD ou merchandising».

(L'essentiel/Cédric Botzung)