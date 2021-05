Petit protégé de Madonna, Nick Kamen est mort

«R.I.P au plus merveilleux et plus doux des hommes»: sur Instagram, Boy George a salué la mémoire de Nick Kamen, décédé d'un cancer à l'âge de 59 ans. De son vrai nom, Ivor Neville Kamen, le beau gosse des années 80 s'était fait connaître en 1985 grâce à une publicité pour Levi's dans laquelle il se déshabillait dans une laverie automatique. Une pub qui avait fait grimper les ventes de jeans et boosté la popularité du jeune homme de 23 ans.

Madonna, sous le charme, lui offre une chanson - «Each Time You Break My Heart» et lui propose de la produire elle-même. Elle chante même les chœurs. Le titre se classera 8e au top 50.

Le jeune homme enchaîne avec «Loving You Is Sweeter Than Ever» des Four Tops qui se classera numéro un en Italie. Suivent «Tell Me» puis «I Promised Myself» qui atteindra des sommets lors de l'été 1990, notamment en Autriche et en Suède. Une chanson qui sera reprise en 2004 par le groupe suédois A*Teens et par le chanteur espagnol Jose Galisteo en 2007.

(mc/L'essentiel)