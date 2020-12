«Je suis désolé Rihanna, je ne te voulais pas de mal»

Kid Cudi, Taylor Swift, les sorties d'albums-surprises se multiplient en cette fin d'année 2020. Ce vendredi, c'est un autre poids lourd de la musique américaine qui a dévoilé un nouveau projet. Eminem a sorti la version deluxe de «Music to Be Murdered By». Un «Side-B» qui compte 16 nouveaux titres, pour le plus grand bonheur de tous les «stans» du rappeur de Detroit, qui pourront également apprécier un nouveau clip: «Gnat».

Les aficionados du hip-hop des années 90 se réjouiront de voir apparaître le légendaire Dr. Dre et le non moins-légendaire DJ Premier au rang des invités, en plus de l'omniprésent Ty Dolla $ign, toujours enclin à amener son timbre de voix si particulier. Rappeur à la technique prisée, maître du flow et lyriciste hors pair, Eminem ne manque jamais une occasion de rappeler son talent. Quitte à en faire un peu trop...

Jamais rassasié d'une petite dose de scandale dans ses paroles, l'Américain de 48 ans semble pourtant s'être un peu assagi. La phrase la plus tapageuse de ce dernier projet s'adresse à Rihanna, avec qui Eminem a déjà collaboré par le passé. Et il s'agit d'une rédemption. Le rappeur s'est en effet excusé pour avoir déclaré dans un morceau jamais sorti officiellement qu'il était «aux côtés» de son ex-petit ami Chris Brown, qui avait violemment battu la chanteuse barbadienne suite à une dispute.

«Et je m’excuse de tout mon cœur pour ce morceau qui n'est jamais sorti. Je suis désolé Rih, je ne voulais pas te faire du mal. Mais qu'importe, j'étais dans le faux», écrit-il dans le morceau «Zeus».

