«Nos premiers clips, on les a faits avec zéro thune»

Avant «OVGTC de retour (Rocky Theme Remix)», dévoilé le 20 novembre, cela faisait 18 mois que 47Ter n’avait plus publié d’épisode d’«On vient gâcher tes classiques». Il faut dire qu’après avoir percé sur la Toile en 2017 avec sa série de vidéos, dans laquelle le trio revisite l’instrumentation de standards de la musique et rappe dessus, Pierre Paul, Blaise et Miguel ont connu un maous succès avec leur premier album, «L’adresse».

«On a sorti un nouveau single, «Vivre», le 29 octobre 2020. Comme on ne sait pas trop quand on va pouvoir balancer la suite de nos propres titres, à cause du Covid-19, on ne veut pas laisser notre communauté sans rien. C’est pour ça que "On vient gâcher tes classiques" est de retour», nous a raconté 47Ter.

Sur «OVGTC de retour (Rocky Theme Remix)», le combo pose un freestyle sur «Gonna Fly Now» de Bill Conti. Les jeunes français promettent qu’il y en aura d’autres d’ici à la fin de l’année. «On est en train de travailler sur les vidéos. Elles seront bien meilleures que celles que l’on a réalisées quand on a lancé nos premiers freestyles. Ce sera des clips 2.0 par rapport à l’époque», nous ont-ils confié en se marrant.

Et de rappeler: «À nos débuts, on a fait «On vient gâcher tes classiques» avec zéro thune. On n’avait pas de matos à part un iPhone et un piano souffleur (ndlr: un mélodica), qui a fini par casser les couilles à tout le monde. Désormais, on a du temps pour poser nos voix, faire un beau mixage, une belle prod et un mini-clip avec les potes».

