Halsey pour la première fois au Luxembourg

Difficile de passer à côté de la tornade Halsey, ces dernières années. Que ce soit en solo, avec des hits planétaires comme «Bad at Love» et «Without Me», ou à travers ses collaborations avec The Chainsmokers («Closer»), Benny Blanco («Eastside») ou BTS («Boy with Luv»), l’Américaine de 24 ans s’est fait un nom sur la scène pop électro mondiale.

Après s’être fait connaître en 2012 en postant des reprises sur YouTube, Ashley Nicolette Frangipane, de son vrai nom, est signée en 2014 par le label Astralwerks. Ses deux premiers album, «Badlands» (2015) et «Hopeless Fountain Kingdom» (2017) se classent respectivement second et premier du Billboard.

Halsey, qui revendique sa bisexualité, a su fédérer de nombreux fans à travers le monde. La jeune chanteuse originaire du New Jersey, qui sortira son troisième album studio «Manic» le 17 janvier prochain, se produira en Europe pour une vingtaine de dates, dont une à la Rockhal, le mercredi 4 mars 2020. Les tickets pour son concert seront disponibles dès ce vendredi 27 septembre, à partir de 10h, sur le site Internet de la Rockhal.

(cb/L'essentiel)