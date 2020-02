Eminem se pointe par surprise, Scorsese s'endort

Il aura fallu attendre 17 ans, mais Eminem se sera finalement produit aux Oscars. Distingué en 2003 pour son morceau «Lose Yourself», le rappeur n'avait pas interprété son fameux titre à l'époque, au grand regret de ses fans.

Surprise dimanche soir, la star du rap américain est apparue sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles, alors que personne ne s'y attendait.

Et surtout pas Martin Scorsese, qui a été un brin décontenancé par la performance de l'enfant terrible de Detroit. Pour de nombreux internautes, il est évident que le génial réalisateur s'est endormi pendant qu'Eminem débitait ses couplets enflammés. Ou peut-être n'est-il simplement pas un grand fan de rap? Le visage de sa fille à côté de lui vaut également le détour.

