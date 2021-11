Barjos surdoués au service d’un funk intemporel

D’un côté, l’un des chanteurs et musiciens ayant vendu le plus de disques ces dix dernières années. Bruno Mars, c’est plus de 26 millions d’albums et 200 millions de singles écoulés dans le monde.

De l’autre, l’un des chanteurs et multi-instrumentistes les plus doués et influents de sa génération: Anderson .Paak, quatre fois récompensé aux Grammy Awards.

Après avoir invité en 2017 Anderson .Paak à ouvrir son «24K Magic World Tour», Bruno Mars et son acolyte commencent à collaborer ensemble.

En février dernier, le duo de barjos surdoués annonce avoir enregistré un album sous le nom de «Silk Sonic», un nom trouvé par le légendaire musicien Bootsy Collins, qui figure d’ailleurs sur le morceau «After Last Night», aux côtés du bassiste Thundercat.

«Smokin Out the Window» est le troisième extrait, après «Leave the Door Open» et «Skate», de ce projet nostalgique de 31 minutes, qui s’inspire largement du funk et de la soul des années 70.

(L'essentiel/ Cédric Botzung)