La galette s'est écoulée à plus de 50 000 exemplaires en dix jours. «C'est magnifique ce soutien des gens. Je n'ai pas de mots…», confie Soprano. Depuis 2010 et «La colombe», tous ses albums ont été disques de platine ou de diamant. Pour autant, rien n'a jamais été acquis pour le trentenaire: «Mon succès passé ne me rassure pas. Chaque fois que je sors un disque, j'ai peur qu'il ne marche pas.» Une crainte désormais levée pour «Phoenix». Soprano avait annoncé la date de sortie de cet album en 2017 déjà, au terme de la tournée de «L'Everest», «alors que je n'avais encore rien écrit».

Pour l'enregistrer «tout en prenant des vacances», il a loué au début de l'année 2018 une grande maison à côté de la sienne. «Cela m'a permis de travailler avec mes collègues en passant du temps avec ma famille et mes proches. Ensemble, on a beaucoup dansé et rigolé, fait de barbecues et échangé sur des sujets d'actualités et la vie. Nos discussions m'ont d'ailleurs beaucoup inspiré pour écrire «Phoenix».

En évoquant les titres du disque, Soprano raconte que la dernière piste, «Outro (Encore une soirée…)», a été la plus difficile à écrire. Dans cette chanson, il se souvient de son ami Sya Styles, décédé en 2015, avec qui il chantait dans Psy 4 de la rime. «Après «Roule» (ndlr: publié en 2016), j'avais besoin de parler encore une fois à mon fantôme bien-aimé. Partager notre nostalgie, nos peines, ainsi en concert avec tous ceux qui ont perdu quelqu'un par la maladie nous fait nous sentir moins seuls. C'est une sorte de thérapie», explique-t-il.

(L'essentiel)