Une voix du groupe «Milli Vanilli» s'est tue

John Davis n'est plus: la fille du chanteur de 66 ans a indiqué sur sa page Facebook que son père était décédé du coronavirus. «Mon père a rendu heureux beaucoup de monde grâce à son rire et son sourire, sa nature joyeuse, son amour et surtout avec sa musique», a-t-elle écrit, sous une vidéo de John Davis chantant «Hallelujah» de Leonard Cohen.

Le monde entier avait découvert la voix de John Davis au début des années 90 sans savoir qu'il s'agissait de la sienne. Le chanteur avait en effet fait partie de la plus grande arnaque de l'histoire de la musique: le duo franco-allemand «Milli Vanilli», composé de Fab Morvan et Rob Pilatus, a fait un tabac avec son premier album «Girl You Know It's True» (10 millions d'exemplaires vendus) et a même décroché un Grammy Award. Sans chanter une seule note puisque le duo interprétait en play-back des chansons enregistrées par d'autres et notamment John Davis.

La supercherie sera découverte à cause d'un couac lors d'un concert aux États-Unis avant que le producteur, Frank Farian, avoue l'imposture. Devenus la risée de l'industrie musicale, les deux hommes ont toutefois continué de faire de la musique mais le succès n'a pas été au rendez-vous et Rob Pilatus a sombré dans la drogue. Il sera retrouvé mort, à 32 ans, dans un hôtel de Francfort le 2 avril 1998.

Fab Morvan, lui, a tenu à rendre hommage aux voix qui les ont portés. Il a notamment interprété «Girl I'm Gonna Miss You», en duo avec John Davis, qui avait enregistré le titre.

(mc/L'essentiel)