Summer Walker vole la vedette à Adele

Dire que Summer Walker a frappé un grand coup avec son second album, «Still Over It», sorti vendredi dernier, est un euphémisme. Il a déjà explosé plusieurs records sur Apple Music, dont celui du meilleur démarrage pour un album d’une artiste féminine et celui à avoir généré le plus d’écoutes en 24 heures pour une galette de R’n'B. Mercredi, sur la plateforme de la firme à la pomme, pas moins de dix chansons de «Still Over It» figuraient dans le top 20 des titres les plus streamés dans le monde.

Cerise sur le gâteau, le single «No Love», enregistré avec SZA, figurait à la première place, devant «Easy On Me», d’Adele. Très discrète concernant sa musique dans les médias, l’Américaine de 25 ans n’a jamais livré de détails précis sur la création de «Still Over It». Tout au plus a-t-elle raconté au site American Songwriter que sa vie est sa principale source d’inspiration.

La sincérité lui réussit plutôt bien

«La musique est thérapeutique pour moi. L’écriture est ma façon de canaliser mes émotions. C’est mon refuge pour réfléchir. Je m’exprime comme ça vient, en disant vraiment ce que j’ai sur le cœur et dans la tête. J’aborde mon art à travers l’émotion pure», a-t-elle confié.

Une sincérité qui réussit plutôt bien à Summer Walker, puisque «Over It», son premier disque paru en 2019, avait déjà fait sensation. Certifié platine aux États-Unis (1 million de ventes), il a remporté le prix de meilleur album aux Soul Train Music Awards.

