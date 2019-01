Selon YouTube, ils vont cartonner en 2019

Des spécialistes du streaming comme Spotify l'ont déjà fait à l'échelon mondial, mais c'est une première au niveau français. YouTube a sélectionné les dix «talents musicaux» qui devraient s'imposer dans le paysage musical hexagonal en 2019. Le site a utilisé plusieurs critères: nombre de vues des artistes, engagement de leurs fans (commentaires, likes, etc.), ainsi que les données de YouTube Music Analytics.

Parmi les artistes hip-hop, DA Uzi a retenu l'attention de la plateforme, qui écrit dans un communiqué: «Ce rappeur de Sevran (NDLR: région parisienne) à l'énergie explosive n'hésite pas à employer un langage cru pour dépeindre une réalité sombre et brutale».

Dans un autre registre, Lolo Zouaï, 23 ans, qui est née en France et qui a grandi à San Francisco, «insère de la poésie sur des sujets du quotidien, le tout porté par des mélodies mixant le R'nB des années 1990 et le hip-hop de la West Coast». Elle sortira son premier album en mars. Autre artiste qui sortira un disque au printemps: Lynda. La chanteuse R'nB est une ex du label Wati B (Black M, Maître Gims).

YouTube a aussi jeté son dévolu sur Voyou et son style «entre chanson naturaliste et electro chaloupée». La présence de Vladimir Cauchemar et sa «techno médiévale» est plus surprenante. L'homme masqué, signé sur le label Ed Banger, jouit déjà d'une certaine notoriété. Il a produit des sons pour Lomepal ou Orelsan et s'est illustré à l'automne 2018 sur un titre avec le rappeur new-­yorkais 6ix9ine.

Les dix «nouveaux talents» de YouTube en clips:

