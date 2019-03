David Guetta est encore accusé de plagiat

Ce n'est pas la première fois que la star est suspectée de manque d'originalité. Cette fois, une plainte a été déposée par Daniel Baron, artiste sud-africain de pop. Il estime que David Guetta a plagié son «Children Of The Sun» pour écrire «Light Headed», titre sorti en 2018 et chanté par Sia.

«En 2017, Guetta a joué à l'Ultra en Afrique du sud. Il y a une forte probabilité qu'un DJ durant le festival a joué mon morceau et que Guetta l'ait entendu. Quand j'ai écouté ce qu'il avait fait, j'ai eu des sentiments partagés entre choc, incrédulité et honneur», a raconté Baron sur JacarandaFM. En 2016, Guetta avait été accusé par DJ Snake d'avoir plagié son «Lean On» pour l'hymne officiel de l'Euro de foot. «The Death of EDM» avait aussi interloqué car très proche de «Pursuit» de Gesaffelstein.

(L'essentiel/fec)