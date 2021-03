L’essentiel: Vous étiez venu jouer à l’Atelier en février 2020. Une autre époque.

Charles: Oui, c’était au début de notre tournée avortée. Nous avions une nouvelle équipe et avions joué de nouveaux morceaux. On a joué à la Cigale, à Lyon puis il y a rapidement eu de l’incertitude par rapport aux dates, et finalement près de 60 ont été annulées, dont Coachella.

Comment avez-vous géré cette période?

Flore: Il y avait l’idée de partir, personnellement je suis rentrée trois mois chez mes parents dans le sud de la France. Charles est resté à Paris. D’abord, nous étions sonnés puis nous avons trouvé l’énergie de faire d’autres choses, de produire du contenu et des vidéos, afin de rester dans la dynamique. Car nous avions fini d’enregistrer l’album en décembre 2019, à l’exception du morceau «Submarine». Charles s’est penché sur les arrangements et a préparé le travail pour le mixeur américain Neal H Pogue. C’était une bonne chose car nous avons pu affiner la direction.

Qu’est-ce qui a influencé la composition de «Tako Tsubo»?

C: Principalement nos tournées, notamment celles aux États-Unis et au Mexique. Nous assumons nos influences d’amour: soul, funk, disco et jazz. Et des albums qui nous ont marqués récemment, comme ceux d’Anderson .Paak, de Tyler The Creator, mais aussi «2001» de Dr Dre ou Daft Punk. Le concept du titre vient d’une expression japonaise, pays qui nous influence au niveau de la pop culture.

Votre processus de composition a-t-il évolué par rapport au premier album?

F: Pour ce disque, nous avons travaillé par petites équipes, puis on met les choses en commun. C’est un vrai travail collectif, et Charles se charge de la direction artistique. On s’était isolés tous les six à Tanger en février 2019.

Ce nouvel album est présenté comme un disque de rupture.

F: Il aborde la rupture oui, mais davantage entre la marge et la norme. C: C’est un album concept, dont les titres inventorient la liste des symptômes qui mènent au Tako Tsubo.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)