Lewis Capaldi, une ascension «incroyable»

Ce chanteur écossais de 22 ans est en pleine bourre. Pas uniquement parce qu'il fait un tabac sur les réseaux sociaux avec ses posts décalés et drôles où il ne se prend pas au sérieux. Sa ballade «Someone You Loved» séduit au-delà des frontières britanniques.

«C'est incroyable d'avoir vu grimper le titre dans les charts semaine après semaine. J'ai voulu écrire un morceau sur la perte d'un proche, pas nécessairement lors d'une rupture amoureuse, pour que les gens, en l'écoutant, puissent repenser à ceux qu'ils ont perdus», a dit à Billboard Lewis Capaldi, cousin éloigné de Peter Capaldi, ex-Docteur Who de la télé.

Avant de connaître le succès, Lewis s'est rodé en jouant avec son grand frère dans des pubs de Glasgow et d'Edimbourg dès l'âge de 11 ans. «Je me planquais dans les toilettes et dès qu'il me faisait signe je courais sur scène. J'y restais le plus longtemps possible avant de me faire dégager. Je jouais des covers et mes compos, qui, honnêtement, étaient affreuses», s'est souvenu Capaldi dans Extra. Grâce à cette «formation», le chanteur se sent aujourd'hui à l'aise sur scène. Il risque bien d'en fouler encore beaucoup avec la sortie le 17 mai de son attendu premier album, «Divinely Uninspired to a Hellish Extent».

(L'essentiel)