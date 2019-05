Panique au festival après une rumeur de fusillade

Annoncé comme l'un des festivals phares aux États-Unis cette année avec une affiche hip-hop impressionnante, le Rolling Loud ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu à Miami. La fusillade à laquelle a rechapé le rappeur Young Thug, un jour avant le début des hostilités, avait déjà donné le ton.

La première soirée, vendredi, a par la suite été marquée par un véritable chaos lorsque la rumeur d'une tuerie de masse a commencé à se répandre parmi les festivaliers.

Plusieurs vidéos montrent les personnes en train de courir vers la sortie. Un mouvement de foule qui s'est parfois accompagné de pleurs et de cris, les partages sur les réseaux sociaux n'aidant pas...

De nombreux policiers ont été dépêchés sur place. Fort heureusement, la rumeur d'un tireur fou s'est avérée fausse et personne n'a été gravement blessé. Les organisateurs du festival se sont empressés de démentir la fausse information sur les réseaux sociaux.

Côté musique, les nombreuses stars présentes parmi lesquelles Travis Scott, Cardi B, Kid Cudi, Migos ou encore 21 Savage ont été à la hauteur. Autre tête d'affiche censée se produire, Lil Wayne a, lui, annulé sa prestation. Le vétéran a tout simplement refusé d'être fouillé par la sécurité du festival.

To all my fans who came to see me at Rolling Loud, I’m sorry but I won’t be performing. The Festival Police (Not Rolling Loud) made it mandatory that I had to be policed and checked to get on the stadium grounds. I do not and will not ever settle for being policed to do my job