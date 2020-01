Kanye West va donner des messes en Europe

Appelez ça «évangélisation» ou simple internationalisation d'un phénomène qu'il a lui même créé. Kanye West a décidé d'exporter ses fameux «Sunday Service» dans le reste du monde, et notamment en Europe.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce projet entre artistique et religieux, il s'agit de véritables messes, accompagnées d'une chorale gospel lors desquelles les hits du célèbre rappeur sont interprétés. Lui même joue le rôle de pasteur. Au cours de l'année précédente, le génie excentrique a offert ces prestations dans de nombreuses villes américaines, à Coachella, et même dans une prison!

De là à imaginer une messe dominicale présidée par Kanye au Luxembourg, tout est possible... Très actif en fin d'année dernière, l'artiste de Chicago a sorti l'album controversé «Jesus Is King» et s'est essayé à l'opéra avec les très réussis «Nebuchadnezzar» et «Mary». Le jour de Noël, Kanye a publié un autre album en collaboration avec sa chorale «Jesus Is Born». Toujours dans un registre très religieux...

Voici des extraits des «Sunday Service» de Kanye West:

(th/L'essentiel)