McFly et Carlito donnent des détails sur leur 1er album

Après une vidéo avec Emmanuel Macron, un vol avec la patrouille de France et même une traversée de la Méditerranée à la rame, McFly et Carlito s’attaquent à un nouveau domaine: la musique. Enfin, comme le duo l’a indiqué sur YouTube, il ne s’agit pas tout à fait d’une nouveauté. David Coscas et Raphaël Carlier - leur vrai nom - sont en effet musiciens et faisaient du rock et du punk ensemble à l’époque du lycée.

Dans une vidéo partagée le 21 octobre 2021, les deux youtubeurs ont donné plus de détails sur leur premier album, dont l’existence avait été révélée une semaine auparavant avec un single appelé «Je scrolle» accompagné d’un clip. Si la date de sortie du disque (le 10 décembre 2021) était déjà connue, la tracklist et le style des chansons restaient un mystère. Il vient d’être levé.

Intitulé «Notre meilleur album», la galette comptera 16 titres, dont avec Pierre Niney (qui avait imaginé le faux film «Feuille Man») et un autre avec Bigflo & Oli. Quant au style: «Il n’y en a pas», ont précisé McFly et Carlito, ajoutant qu’il y aurait de la pop, des ballades, du rock et de l’electro. Enfin, le duo a informé ses fans qu’il partirait sur les routes pour défendre cet album, mais aucune date n’a encore été communiquée.

(L'essentiel/jfa)