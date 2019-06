PNL débarque au Luxembourg en juillet

C'est le groupe phare du moment en matière de hip-hop français. PNL sera en showcase exclusif au MClub, à Hollerich, le vendredi 12 juillet prochain, a annoncé la discothèque sur Facebook.

Un événement auquel près d'un millier de participants se sont déjà inscrits a été créé et des préventes ont déjà été organisées. Compte-tenu de la popularité du duo, autant dire que les billets se sont arrachés comme des petits pains. Et ce malgré le prix relativement élevé pour un showcase (30 euros l'entrée, 50 euros en VIP).

Vendredi 12 juillet PNL Publiée par M Club Luxembourg sur Lundi 24 juin 2019

Révélés en 2016, les deux frères originaires de la cité des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes en banlieue parisienne, se sont imposés comme les icônes de toute une génération de fans de rap français. Leur registre musical novateur en France autant que leur attitude et leur style ont inspiré de nombreux rappeurs.

Les «showcases» plutôt que les concerts

Sur le plan international, le duo a également acquis un certain statut avec une programmation (finalement annulée) à Coachella en 2017, la couverture du magazine The Fader et des millions de fans à travers les pays francophones. Le tout grâce à une promotion assurée via les réseaux sociaux et des coups marketings bien sentis.

Autre particularité de groupe, PNL privilégie les «showcases» en discothèque aux concerts. Une manière de limiter les risques sur le plan financier, mais également artistique. Certaines de leurs prestations sur scène avaient été vivement critiquées.

(th/L'essentiel)