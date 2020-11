«Mon album part dans tous les sens»

En sept ans et depuis sa participation à «The Voice» en 2013, la Française est devenue une personnalité incontournable du paysage musical, mais aussi cinématographique, francophone. Avec «Joie de vivre», Louane, 23 ans, s’affirme plus que jamais sur 19 morceaux qui montrent l’étendue de ses influences musicales.

Vous revenez après une pause de deux ans.



Oui, mais je n’ai jamais arrêté de composer. J’ai même commencé l’écriture de ce disque avant mon break, j’étais encore en tournée à l’époque. J’ai eu besoin de cette pause pour prendre du recul et réaliser tout ce que j’avais vécu.

Sur l’album, il y du slam, de la musique électronique, de la trap, du hip-hop et même du raï ou des sonorités hispaniques. Pourquoi?



Parce qu’il est à mon image, très éclectique. Dès le départ, je l’ai voulu ainsi. Je suis quelqu’un qui part vraiment dans tous les sens, je m’éparpille facilement (rires). En plus, je n’aime pas me mettre des barrières dans la musique.

D’où notamment une collaboration avec le rappeur belge Damso sur le titre «Donne-moi ton coeur»?



Complètement. J’adore aller dans l’inattendu, mélanger les univers et étonner les gens. J’ai rencontré Damso un soir dans sa loge après un de ses concerts. Ça a matché entre nous. On s’est ensuite revus à Bruxelles. Il m’a posé plein de questions sur moi, sur ma vie. C’était parfois déroutant. Son but était uniquement de s’informer au maximum pour écrire. Je n’avais pas d’a priori, je n’en ai aucun, de bosser avec un rappeur.

Deux mots sur la pochette du disque, sur laquelle vous ne respirez pas vraiment la joie de vivre...



Et c’était voulu! C’est le paradoxe que je recherchais. Ce n’est pas un album ultrajoyeux sans être tristissime non plus.

(L'essentiel/Fabien Eckert)