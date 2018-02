Dua Lipa menacée de mort par les «Swifties»

Dua Lipa est revenu sur une période cauchemardesque de sa vie pour rollingstone.com. La chanteuse britannique a expliqué qu'en 2016, lors d'une interview vidéo, on lui a demandé qui elle préférait entre Taylor Swift et Kanye West. «La musique de Taylor est incroyable, mais je suis tellement fan de hip-hop que je choisis Kanye», avait-elle confié. Sa réponse avait alors rendu fou furieux les «Swifties». «Ils m'ont envoyé des émojis de serpents pendant trois jours et m'ont dit qu'ils espéraient que je meurs», a-t-elle livré.

Dua Lipa n'est pas la première artiste à se faire prendre en grippe par les aficionados de Taylor Swift. En 2015 déjà, Diplo, membre de Major Lazer, avait qualifié les «Swifties» de «diaboliques» et de «fous». «Ils m'ont menacé de mort. Ce sont les pires fans du monde», avait-il dit à «GQ» après s'être fait allumer parce qu'il voulait lancer un financement participatif pour que la star américaine de la pop puisse se faire opérer les fesses, trop plates à son goût.

(L'essentiel/jde)